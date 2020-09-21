Энгельс, Саратовская область, , 15:07 — REGNUM В городе Энгельс Саратовской области открывается лаборатория по выявлению новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов.

Лаборатория Алексей Колчин © ИА REGNUM

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В ближайшее время на базе первой городской больницы в Энгельсе заработает новая лаборатория, где будут проводить около 200 ПЦР-исследований на коронавирус в сутки. По области заболеваемость COVID-19 не снижается. Кроме этого, нагрузку на систему здравоохранения оказывают сезонные инфекции, подчеркнул Шувалов.

Всего с начала пандемии проведено 427 673 исследования, только за последние сутки обследовано более 3,8 тыс. проб.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области по состоянию на 21 сентября коронавирус подтвержден у 14 542 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 102 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 9691 человек, за сутки — 35 пациентов. Всего скончались 93 саратовца.

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