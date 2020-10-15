Степанакерт, 15 октября 2020, 13:54 — REGNUM За истекшие сутки в зоне обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе погибли 49 военнослужащих армии обороны Нагорного Карабаха. Об этом 15 октября сообщает министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР).
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Также, по информации минобороны НКР, общее число погибших с момента обострения нагорнокарабахского конфликта военнослужащих армии обороны НКР на сегодняшний день составляет 604 человека.
Как передавало ИА REGNUM, ранее в генпрокуратуре Армении сообщили, что в результате обстрела азербайджанскими ВС Варденисского района Армении погибли двое армянских военнослужащих.