Ереван, , 12:49 — REGNUM В результате обстрела азербайджанскими ВС Варденисского района Армении погибли двое армянских военнослужащих. Об этом 15 октября сообщает Генпрокуратура Армении.

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Уточняется, что армянские военнослужащие погибли в результате удара беспилотных летательных аппаратов по военной технике на территории Республики Армения близ села Шатван Варденисского района.

Также указывается, что в результате данных ударов ещё 10 военнослужащих пострадали. Кроме того уточняется, что удар был нанесен также по работавшим на поле мирным жителям, включая одного несовершеннолетнего ребенка. При это некоторые из последних были ранены и доставлены в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос об обстреле собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в карабахском городе Шуши требует изучения, не исключено, что его обстреляли военные Армении.