Воронеж, , 13:22 — REGNUM В Воронежской области 15 октября подтверждено 217 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один случай больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 20 тыс. 906 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 18 тыс. 555 пациентов, в том числе 220 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 230 человек. Пять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

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