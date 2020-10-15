Курск, , 10:54 — REGNUM В Курской области 15 октября зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем было подтверждено 14 октября, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 9186 положительных тестов.

Выписаны после выздоровления были 7168 пациентов, в том числе 31 — за последние сутки. Скончался 61 человек.

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