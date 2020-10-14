Ново-Огарево, Московская область, , 15:28 — REGNUM Центр «Вектор» получил регистрационное удостоверение на вторую вакцину. Об этом 14 октября заявил заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

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«Это очень хорошая новость. Сегодня центром «Вектор» получено регистрационное удостоверение. Хочу отметить, что клинические исследования проводились на 100 добровольцах, в отличие от первой российской вакцины «¢путник V», — заявила Голикова.

«Новая вакцина создана на основе одной из перспективных синтетических платформ. Она является пептидной вакциной, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознаёт и нейтрализует вирус», — пояснила она.

По её словам, вакцина характеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности.

«Первые порциии вакцины в объёме 60 тыс. доз будут произведены в ближайшее время, и «Вектор» приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России с участием 40 тыс. добровольцев», — добавила Голикова.

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