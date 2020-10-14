Аддис-Абеба, , 23:58 — REGNUM Согласно актуальному отчету Africa CDC, в странах Африки к настоящему моменту подтверждены 1 593 472 случая коронавирусной инфекции.

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Жертвами COVID-19 на континенте с начала эпидемии стали 38 884 человек. Прошли лечение от болезни 1 319 118 пациентов.

В Африке зарегистрировано всего около 4% от числа случаев и 3,5% смертей от COVID-19 в мире. ВОЗ связывает это с недостаточным охватом стран континента тестированием на коронавирус.

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