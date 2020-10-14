Вашингтон, , 23:17 — REGNUM Мелания Трамп, супруга президента США Дональда Трампа, рассказала, как переболела COVID-19, в статье, опубликованной 14 октября на сайте Белого дома.

Меланья Трамп The White House

«Мне очень повезло, мой диагноз начался с минимальных симптомов… в последующие дни симптомы превратились в целую серию симптомов. Я испытывала ломоту в теле, кашель и головные боли, большую часть времени чувствовала себя очень уставшей» , — сообщила супруга президента.

Госпожа Трамп сообщила, что «выбрала естественный путь лечения» и отдавала предпочтение «витаминам и здоровой пище». Однако не отказывалась и от помощи врачей во главе с доктором Шоном Конли, к которому испытывает «огромную благодарность».

«Я рада сообщить, что у меня отрицательный результат, и надеюсь вернуться к своим обязанностям, как только смогу… Я молюсь за нашу страну, и я молюсь за всех, кто борется с COVID-19 и любыми другими заболеваниями» , — написала Мелания Трамп.

Супруга президента США также призвала сограждан «вести максимально здоровый образ жизни» и не забывать о «сострадании и смирении».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды — все новости»

Читайте также: Фаучи подтвердил, что Трамп больше не заразен