Вашингтон, 14 октября 2020, 23:17 — REGNUM Мелания Трамп, супруга президента США Дональда Трампа, рассказала, как переболела COVID-19, в статье, опубликованной 14 октября на сайте Белого дома.
Госпожа Трамп сообщила, что «выбрала естественный путь лечения» и отдавала предпочтение «витаминам и здоровой пище». Однако не отказывалась и от помощи врачей во главе с доктором Шоном Конли, к которому испытывает «огромную благодарность».
Супруга президента США также призвала сограждан «вести максимально здоровый образ жизни» и не забывать о «сострадании и смирении».
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