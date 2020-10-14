Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга, несмотря на серьезное ухудшение эпидемиологической ситуации в городе, намерены по максимуму сохранить плановую медицинскую помощь. Об этом 14 октября заявил губернатор Александр Беглов на заседании Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции.

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По его словам, несмотря на ежедневный значительный прирост больных, городские власти пока справляются с ситуацией.

«Город приобрел большой опыт за эти месяцы. В начале пандемии количество коек для больных с коронавирусом было почти исчерпано. На вчерашний день в Петербурге развернуто 5815 коек для лечения COVID-19, из них свободны 1223», — сказал глава города.

Помимо этого, преобразована лабораторная служба, которая увеличила объем тестирования на коронавирус с семи до 30 тысяч человек в день.

«На начало пандемии тестирование могли проводить только специализированные федеральные учреждения — в Петербурге это «Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора». Сегодня исследования проводят уже 46 лабораторий федерального, ведомственного, городского подчинения, а также частные», — пояснил Александр Беглов указав, что в Петербурге высокий уровень охвата лабораторным тестированием — 560 анализов на 100 тысяч населения.

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Также Беглов подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации в больницах смогут развернуть 11 450 коек для ковид-пациентов. При этом, по словам губернатора, перед городскими властями стоит задача по максимуму сохранить плановую медицинскую помощь и, в случае необходимости в дополнительных койках, пациентов городских больниц будут консультировать и принимать федеральные клиники.

«Онкоцентр в Песочном и онкодиспансер не будут перепрофилировать под прием пациентов с COVID-19. Также не планируется задействовать Многопрофильную больницу №2 и ряд других медучреждений», — пояснил он.

За прошлые сутки в Петербурге фиксировано 602 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии — 49 288 случаев заражения. От COVID-19 скончались 3305 человек. Выздоровели 32 209 человек.

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