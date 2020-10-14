Саратов, , 14:17 — REGNUM На улицы Саратова сегодня, 14 октября, вышли 20 бригад волонтеров. Каждой группе выдали более 1 тыс. защитных масок, которые раздадут их бесплатно всем желающим. Соответствующее поручение накануне дал губернатор Валерий Радаев.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

Планируется, что акция станет многодневной. Раздавать индивидуальные средства защиты начали с мест массового скопления людей. Особое внимание волонтеры уделят остановкам общественного транспорта. По мере того, как маски будут заканчиваться, подвезут новые партии.

ИА REGNUM напоминает, для оказания помощи пожилым гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и в связи с ростом подтвержденных случаев заболеваемости в Саратовской области возобновляет работу штаб волонтерского движения #МыВместе.

Читайте также: В Саратовской области возобновляет работу волонтерский штаб #МыВместе