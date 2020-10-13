Саратов, , 10:03 — REGNUM Для оказания помощи пожилым гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и в связи с ростом подтвержденных случаев заболеваемости в Саратовской области возобновляет работу штаб волонтерского движения #МыВместе. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта области.

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Руководителем регионального штаба является Ангелина Шершнева — региональный координатор СРО ВОД «Волонтеры-медики». Штаб находится на базе регионального исполкома общероссийского народного фронта Саратовской области в Саратове на улице Киселева, д. 74. Заявки, поступающие на телефон горячей линии по номеру 8 (800) 200-34-11 , будут обрабатываться и направляться в региональный штаб.

ИА REGNUM напоминает, волонтёры Ямала из движения #МыВместе активизировались после летнего затишья. В связи с ростом заражений коронавирусной инфекцией увеличились заявки на помощь от ямальцев старше 65 лет и от людей, страдающих хроническими заболеваниями.

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