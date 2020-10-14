Екатеринбург, , 12:08 — REGNUM В Свердловской области подтвердили еще 211 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе региона.

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Показатели остались на уровне предыдущих дней (13 октября 2020 года — 208 новых носителей, 12 октября — 218). Теперь в регионе подтверждают 31 761 случай заражения коронавирусом с начала пандемии.

По данным на 14 октября 2020 года, за минувшие сутки вирус обнаружили у жителей Екатеринбурга (92 случая), Кушвы, Нижнего Тагила, Верхнего Тагила, Сухого Лога, Первоуральска, Бисертского и Шалинского городских округов, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Ревды, Дегтярска, Камышлова, Пышминского городского округа, Красноуфимска и Красноуфимского района, Серова, Нижнесергинского муниципального района, Асбеста, Арамильского городского округа, Тугулыма, Талицы, Ирбита, Туринска, Нижней Туры, Артинского городского округа, Верхней Салды, Нижней Салды, Ивделя, Горноуральского городского округа, Краснотурьинска, Североуральска, Слободо-Туринского муниципального района.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловский губернатор Евгений Куйвашев призвал организовать «атмосферу нетерпимости» по отношению к несоблюдению санитарно-эпидемиологических мер, установленных властями.

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