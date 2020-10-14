Ижевск, , 10:55 — REGNUM С 11 сентября, когда был введен обязательный масочный режим на территории Удмуртии, в отношении его нарушителей было составлено 700 протоколов. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире на своей странице в социальной сети.

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Протоколы составлены в ходе совместных рейдов сотрудников региональных управлений Роспотребнадзора и МВД.

Кроме того, четыре кафе нарушили запрет на работу учреждений общепита в ночные часы. По всем фактам в настоящее время проводятся административные расследования.

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Как сообщало ИА REGNUM, обязательный масочный режим действовал в республике с 30 апреля. С 13 июля режим ношения масок стал рекомендательным. Объявляя о возобновлении обязательного масочного режима, Бречалов говорил, что в числе госпитализированных граждан в последнее время преобладают пожилые люди и жители республики с хроническими заболеваниями.

Также с 9 октября все рестораны, кафе, столовые и другие организации общепита не могут работать с 23:00 до 7:00 по местному времени. Однако в эти часы может быть организована доставка или приготовление навынос.

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