Ижевск, , 15:14 — REGNUM В Удмуртии с 11 сентября начинает действовать обязательный масочный режим. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Бречалов.

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Так, теперь жители обязаны использовать защитные маски при посещении магазинов, аптек, при поездках в общественном транспорте и такси, а также на остановках. Необходимо надевать средства индивидуальной защиты и при посещении органов власти, государственных и муниципальных учреждений.

В свою очередь торговые точки должны обеспечивать посетителей масками или средствами, их заменяющими. В случае отсутствия маски покупатель должен покинуть помещение. Владельцы зданий и помещений, где оказываются услуги, должны размещать баннеры, плакаты и таблички, предупреждающие о необходимости ношения масок.

«Причина — рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и, что самое важное, увеличение количества тяжелых форм течения болезни у людей с хроническими заболеваниями», — пояснил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, обязательный масочный режим действовал в республике с 30 апреля. С 13 июля режим ношения масок стал рекомендательным.

Ранее Бречалов говорил, что из числа госпитализированных граждан в последнее время преобладают пожилые люди и жители республики с хроническими заболеваниями.

Накануне в республике был зафиксирован рекордный показатель прироста случаев заражения коронавирусом — 64 новых носителя SARS-CoV-2 за сутки. На утро 11 сентября в регионе подтверждено 3773 случая заражения коронавирусом.

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