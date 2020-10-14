Биробиджан, , 06:31 — REGNUM Власти Еврейской АО в связи с осложнением эпидобстановки по коронавирусу поручили всем работодателям перевести максимальное количество сотрудников на удалённый режим работы, не парализуя при этом деятельность предприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В первую очередь на удалённый режим работы должны перейти беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и в возрасте старше 65 лет.

В Еврейской автономной области возобновлена дезинфекция подъездов и общественных территорий. Также оперштаб принял решение усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

К жителям области, у которых появились симптомы заражения коронавирусной инфекции, врачи будут приезжать на дом. Правительство региона готово оказать помощь для оснащения автотранспортом врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области за последние сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 1290.