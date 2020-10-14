Биробиджан, , 06:16 — REGNUM В Еврейской автономной области за последние сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 1290, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Число выявляемых носителей коронавируса в регионе ежесуточно растёт. За неделю в ЕАО выявили 201 новый случай заражения SARS-CoV-2.

Полностью излечились в области 797 пациентов с коронавирусом, умерли 19 человек.

В стационарах лечатся 58 носителей коронавируса, на дому — 416. В возобновившем свою работу с 5 октября госпитале на базе Облученской районной больницы находятся 42 человека. В регионе заняты 111 из 180 коек, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом. К аппаратам ИВЛ подключены 4 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке ежесуточно увеличивается число выявляемых носителей SARS-CoV-2. За последние сутки был зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом (в понедельник, 12 октября — 37, во вторник, 13 октября — 40).