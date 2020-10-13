Ханой, , 23:51 — REGNUM Не менее 39 человек погибли и десятки пропали без вести из-за наводнений, вызванных проливными дождями во Вьетнаме и Камбодже, 13 октября сообщает агентство Reuters.

Дожди идут в регионе с начала октября, они вызвали оползни в ряде районов Вьетнама, в Камбодже тысячи человек остались без крова. Повреждены 25 000 домов и 84 000 гектаров посевов.

Ожидается, что в ближайшие дни ситуация может усугубиться из-за тропического шторма «Нангка», который принесет в регион ещё больше осадков и ветер с порывами до 100 км/ч.

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