Урумчи, Китай, , 01:50 — REGNUM Проливные дожди и сырость продолжат хозяйничать в западных районах Китая, пока холодный воздух будет остужать северные районы Синьцзян-Уйгурского автономного района страны, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

В ближайшие три дня от умеренного до сильного дожди ожидаются в восточных районах северо-запада Китая, а также на большей части юго-западе Китая, в то время как части районов Тибета, Юньнани и южных прибрежных районов страны продолжат испытывать ливни, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

Очередная волна холодного воздуха остудит северные районы Синьцзяна с 6 по 7 октября, а в некоторых районах ожидается падение температур на 10 градусов Цельсия, отмечает в центре. Ливни и снегопады возможны в ряде районов Синьцзяна, кое-где возможны даже метели.