Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM В Санкт-Петербурге 13 октября заработал временный инфекционный госпиталь, который развернут в павильонах выставочного комплекса «Ленэкспо», туда будут госпитализировать пациентов со средним и тяжелым течением COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«Ленэкспо», павильон №5 Елена Молчанова © ИА REGNUM

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"Первых заболевших разместят в павильонах 5 и 5А — там подготовили 295 коек. Туда попадут «средние» и «тяжелые» пациенты», — говорится в сообщении.

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Напомним, стационар на территории «Ленэкспо» сможет принимать почти 2,5 тыс. человек с COVID-19. Там будут работать 40 врачей и при необходимости их количество будет увеличено до 60 специалистов. А также около 130 медицинского персонала.

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В настоящий момент в Петербурге развернуто 5480 коек из них свободно 1008.

Напомним, за 12 октября в Петербурге зафиксировано 557 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, скончались 34 человека, выздоровели 278 человек.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге — 48 686 случаев заражения. От COVID-19 скончались 3275 человек. Выздоровели 31 909 человек.

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