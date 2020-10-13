Москва, , 08:37 — REGNUM Большинство жителей России предпочитают встретить грядущий Новый год у себя на родине. Согласно результатам опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, участие в котором приняли 2,5 тыс. человек, Россия вошла в пятёрку самых предпочитаемых для празднования Нового 2021 года стран. Такой ответ дали 12% опрошенных.

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8,8% респондентов предпочли бы отпраздновать новогоднюю ночь в Таиланде. На третьем месте оказалась Чехия (7%), пишет RT со ссылкой на результаты исследования. Также в пятёрку стран, где жители России хотели бы встретить Новый год, вошли Италия (6%) и США (5%).

В числе других стран, популярных для встречи Нового года, назывались Германия, Франция, Финляндия, Испания, ОАЭ и Турция.

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Как сообщало иаИА REGNUM, в 2019 году более половины жителей России заявила о планах встречать Новый год дома с оливье, шампанским и мандаринами. По данным опроса сервиса путешествий Туту.ру, об этом заявили 52% респондентов. Второе место занял вариант празднования на даче или в деревне — в стилистике зимних каникул в «Простоквашино» (15%). 13% собирались уезжать к родным в другой город, а 7% намеревались отметить праздник за границей.