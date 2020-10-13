Москва, , 06:46 — REGNUM Почти половина жителей России (48%) поддерживают идею объявить 31 декабря выходным днём, говорится в результатах социологического исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Против этой идеи выступают 14% граждан, относятся к ней безразлично — 36%. При этом осведомлены о предложении сделать 31 декабря выходным днём только 54% респондентов, остальные услышали об этом впервые при проведении опроса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале сентября Минтруд РФ выступил с предложением сделать выходным днём дату 31 декабря 2021 года.

В соответствии с этим предложением, выходные дни 2 и 3 января предлагается перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно, а новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января включительно.

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