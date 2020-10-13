Скопье, , 01:06 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в понедельник, 12 октября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 778 образцов было выявлено 177 носителя коронавируса. Несмотря на сокращение тестов в три раза из-за выходного дня этот показатель выше, чем в соседней Албании, и выше среднестатистического для страны. Ещё 107 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 21 113 случаев заражения, 797 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались пятеро пациентов. Лечение проходят 4015 человек. 16 301 пациент уже здоров.

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Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено около полутора тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и грозит вернуться к отметке 10 человек и выше.

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