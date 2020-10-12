Аддис-Абеба, , 23:58 — REGNUM Число случаев коронавирусной инфекции в странах Африки достигло 1 580 111 к настоящему моменту, 12 октября сообщает Africa CDC.

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По информации Африканского союза, жертвами COVID-19 с начала эпидемии на континенте стали 38 439 человек. При этом 1 305 642 пациента уже прошли лечение и выздоровели.

Наибольшее число случаев и жертв COVID-19 выявлено в странах Южной Африки — 760 851 и 19 125 соответственно.

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