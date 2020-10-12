Лондон, , 19:59 — REGNUM За последние сутки в Великобритании выявлено 13 972 новых случаев коронавирусной инфекции, 12 октября передает BBC.

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Днем ранее в Соединенном Королевстве было зарегистрировано 12 872 случая COVID-19. Общее число заражений с начала эпидемии составляет 606 448.Также за последние 24 часа в стране умерли 50 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в Великобритании достигло 42 875.

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