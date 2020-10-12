Минск, , 12:43 — REGNUM После составления административных протоколов сотрудниками минской милиции были отпущены из РУВД 12 освещавших протесты белорусских журналистов. Об этом 12 октября сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

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«Ночью в Минске отпустили 12 журналистов, которые находились в Октябрьском РУВД», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на всех задержанных были составлены административные протоколы о неповиновении органам милиции, которые в ближайшее время будут рассмотрены в судебном порядке.

Кроме того, уточняется, что у многих из журналистов были изъяты мобильные телефоны и камеры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил главам МИД других стран-участниц Евросоюза ввести санкции в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко, так как насилие в Белоруссии продолжается.