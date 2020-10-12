Хабаровск, , 10:40 — REGNUM В правительстве Хабаровского края начался приём документов от претендентов на пост министра здравоохранения региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Конкурс будет открытый.

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«Соискатели должны подготовить короткую видео презентацию о себе и своей работе, разработать собственную программу развития отрасли. Главные критерии отбора — профессионализм, опыт и, конечно, дружелюбие», — написал в Instagram врио губернатора региона Михаил Дегтярёв.

Документы принимают до 12 ноября, а 20 ноября огласят победителей конкурса. Всех, кто выйдет в заключительный этап, ждёт очная сессия и защита стратегий.

«В жюри пригласили авторитетных врачей и общественников. У нас много управленцев в медицине, которые могли бы занять этот пост. Действующий глава краевого минздрава Евгений Никонов после назначения нового министра здравоохранения продолжит работу в качестве зампреда по социальным вопросам», — сказал глава Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае бывший министр ЖКХ региона Александр Шицын не допущен к участию в конкурсе на пост главы Александровского района. Причиной стало несвоевременное предоставление документов.