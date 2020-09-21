Александровск, Пермский край, , 07:38 — REGNUM В Пермском крае бывший министр ЖКХ региона Александр Шицын не допущен к участию в конкурсе на пост главы Александровского района. Причиной стало несвоевременное предоставление документов, сообщает издание «Коммерсантъ».

Стоит отметить, конкурс назначен на 22 сентября. На должность главы района претендуют семь кандидатов: депутат думы муниципального округа Ольга Лаврова, директор Александровской спортивной школы Илья Караксин, бывший глава Александровска Владимир Хомяков, предприниматель Александр Круглов, экс-глава Яйвы Владимир Белобаржевский, начальник Всеволодо-Вильвенского карьера Сергей Бадин и безработный Олег Наумов. По итогам конкурса комиссия должна представить думен на рассмотрение не менее двух кандидатов.

Добавим, в 2019 году в результате реформы местного самоуправления Александровский район преобразован в округ. Почти год муниципальное образование остается без главы. Конкурс на должность главы района пытаются провести уже в четвертый раз.