Новосибирск, , 10:06 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 12 октября, обозначил основные направления борьбы с распространением коронавируса. Он отметил, что ситуация в регионе усложняется, но система здравоохранения пока справляется.

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«Исходя из этого, на текущей неделе дополнительные ограничительные меры введены не будут, — уточнил Травников. — Необходимо усилить административную работу и контроль за соблюдением санитарно-эпидемических мер, а также усилить информационно-разъяснительную работу среди населения. Не все граждане, в том числе из группы риска, услышали, что ситуация сложная — необходимо, как это было весной и летом, использовать все каналы информации для проведения разъяснительной кампании. Также надо применять как можно более жёсткие меры к нарушителям масочного режима на общественном транспорте».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Щербатов сообщил, что новосибирцы чаще всего не носят маски в общественном транспорте.

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