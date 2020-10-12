Новосибирск, , 08:46 — REGNUM Новосибирцы чаще всего не носят маски в общественном транспорте. Таковы результаты проверок. Об этом на еженедельном оперативном совещании заявил руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области Александр Щербатов.

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Согласно мониторингу, в автобусах не надевают маски от 26% до 45% жителей региона. Данные планируется передать МВД и в региональное министерство транспорта. «Нарастание эпидпроцесса идёт и в районах области, особенно в прилегающих к мегаполису, — цитирует редакция «Вести Новосибирск» Щербатова. — Самые недисциплинированные — пассажиры общественного транспорта в Бердске. Там в маршрутных такси от 42 до 100% пассажиров не носят маски. В Искитиме — 30% и более». Глава области Андрей Травников поручил усилить контроль за соблюдением мер.