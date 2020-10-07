Скопье, , 22:38 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в среду, 7 октября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 1990 образцов было выявлено 317 носителей коронавируса. Это самый высокий показатель в стране за всю историю наблюдений. Число ежедневно выявляемых носителей в Македонии продолжает расти. Ещё 104 пациента были признаны излечившимися.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 19 413 случаев заражения, 772 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались четверо пациентов. Лечение проходят 2892 человека, что в два раза меньше, чем в соседней Албании. 15 749 пациентов уже здоровы.

Читайте также: В Северной Македонии за сутки выявили 162 носителя коронавируса

Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено около полутора тысяч случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и грозит вернуться к отметке 10 человек и выше.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии за сутки выявили 225 носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: Министр культуры Македонии заразилась коронавирусом