Москва, , 10:57 — REGNUM Главное условия правильного использования масок, защищающих от различных респираторных заболеваниях, передающихся воздушно-капельным путем, — маску надо менять через 2−3 часа, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Одноразовые медицинские маски нельзя использовать повторно или как-либо обрабатывать. После использования маску нужно положить в герметичный пакет и только после этого выбросить в мусорное ведро.

Маски помогают задерживать капли влаги. в которых могут быть вирусы, при кашле и чихании. Но, отметили в ведомстве, маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики — мытье рук и дезинфекция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что маски необходимо менять раз в три часа .

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