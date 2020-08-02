Москва, , 12:53 — REGNUM Резкое увеличение спроса на защитные медицинские маски в Москве зафиксировала компания по продажам через интернет Wildberries. Об этом 2 августа сообщили в компании, передает ТАСС.

Как заявили в Wildberries, спрос на индивидуальные защитные маски снова растет в целом по России.

«С 29 по 31 июля 2020 года по сравнению с аналогичным периодом в июне в России вырос спрос на 78% на одноразовые и медицинские маски», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в Москве и Подмосковье за это же время число заказов на защитные маски возросло на 88%.

Кроме этого, отмечается, что в Wildberries заметили начало роста на данный вид продукции с 20 июля, когда с 20 по 26 июля продажи масок выросли на 31%, при том, что спрос на многоразовые защитные маски в компании снизился за это время 12%, а цена на одноразовые маски в 7 раз — с 31 до 4,2 рубля.

«В целом спрос на остальные средства защиты от инфекций продолжает снижаться в связи с тем, что во всех каналах продаж предоставлен достаточно разнообразный ассортимент», — также указали в компании.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Российской Федерации за сутки выявлено 5427 случаев заражения коронавирусом.