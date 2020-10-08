Москва, , 10:24 — REGNUM В российской ракетно-космической отрасли от COVID-19 скончались 47 человек. Об этом 8 октября рассказал глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС.

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«У нас в отрасли 47 человек умерли от коронавируса», — заявил глава Роскосмоса и добавил, что 4700 человек перенесли SARS-CoV-2 заражение.

Также, по словам Рогозина, из-за пандемии отдельные предприятия отрасли вынуждены были перевести существенную часть своих сотрудников на удаленный формат работы, а часть из них на этот период взяла отпуск и потому в апреле некоторые структуры Роскосмоса работали вполсилы.

«Мы раньше многих стали вводить меры безопасности, и это себя полностью оправдало, защитив и Байконур, и Восточный, и другие закрытые административно-территориальные образования», — отметил глава госкорпорации и указал, что пусковую кампанию весны 2020 года Роскосмосу удалось пройти с минимальными потерями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первый полет новейшего российского космического корабля «Орел» с космодрома Восточный состоится в ноябре-декабре 2023 года.