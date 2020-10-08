Москва, , 10:12 — REGNUM Первый полет новейшего российского космического корабля «Орел» с космодрома Восточный состоится в ноябре-декабре 2023 года. Об этом 8 октября рассказал глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС.

«Работы развернуты. По планам в ноябре-декабре 2023 года с Восточного должен состояться первый тестовый запуск «Орла», — заявил глава Роскосмоса.

Также он указал, что «Орел» является аналогом американского корабля многоразового использования Orion, предназначенным не для низких орбит и не для Международной космической станции (МКС), так как для этого у России есть корабль «Союз МС».

«Орел» нужен для того, чтобы работать за пределами магнитного поля Земли в условиях повышенной радиации. У него есть уникальные качества, которые позволяют ему возвращаться не на первой, а на второй космической скорости и входить в атмосферу в гораздо более жестких условиях, чем то, что делают корабли, обслуживающие МКС», — пояснил Рогозин.

Напомним, пилотируемый корабль «Орел» создается в России и предполагается для использования в лунной программе. Его первый полет намечен на 2023 года, а с 2028 планируется его использование для полетов на Луну.