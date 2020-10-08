Москва, 8 октября 2020, 09:35 — REGNUM С момента присоединения новых территорий к Москве в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) построено 50 детских садов, сообщили в Стройкомплексе.
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За восемь лет (с 2012 года) количество мест в детских садах в Новой Москве увеличилось в 2,5 раза.
С начала 2020 года за счет внебюджетных средств в появится ТиНАО девять детсадов. Четыре детсада построено инвесторами. Здания рассчитаны на 760 детей.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Новой Москвы будет построено свыше сотни детских садов и школ.
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