Москва, , 09:33 — REGNUM В Новой Москве в поселении Московский построят необычный детский сад на 200 мест в виде домиков, сообщили в Стойкомплексе.

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В трехэтажном здании в жилом комплексе «Румянцево-Парк», разместится восемь групп, зал для музыкальных занятий, спортзал, кабинет для психолога и логопеда и др.

На территории детсада появятся зеленые зоны с игровым оборудованием для детей. Детсад оборудуют для маломобильных детей.

Как сообщало ИА REGNUM, за два ближайших года в Новой Москве планируется построить 12 школ и 18 детских садов.

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