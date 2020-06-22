Москва, 22 июня 2020, 09:33 — REGNUM В Новой Москве в поселении Московский построят необычный детский сад на 200 мест в виде домиков, сообщили в Стойкомплексе.
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В трехэтажном здании в жилом комплексе «Румянцево-Парк», разместится восемь групп, зал для музыкальных занятий, спортзал, кабинет для психолога и логопеда и др.
На территории детсада появятся зеленые зоны с игровым оборудованием для детей. Детсад оборудуют для маломобильных детей.
Как сообщало ИА REGNUM, за два ближайших года в Новой Москве планируется построить 12 школ и 18 детских садов.
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