Скопье, , 19:57 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в четверг, 1 октября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 1350 образцов было выявлено 162 носителя коронавируса. Ещё 109 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 18 138 случаев заражения, 743 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались четверо пациентов. Лечение проходят 2237 человек, что в два с половиной раза меньше, чем в соседней Албании. 15 068 пациентов уже здоровы.

Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше 900 случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и грозит вернуться к отметке 10 человек и выше.

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