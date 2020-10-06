Нижний Новгород, , 13:05 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 6 октября выявили 1266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 1247 случаях заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 165 733 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, в Нижегородской области выявили 204 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 149, в Саратовской области — 139, в Оренбургской области — 117, в Самарской области — 115, в Удмуртии — 106, в Пензенской области — 97, в Пермском крае — 88, в Кировской области — 81, в Мордовии — 45, в Башкирии — 44, в Марий Эл и Чувашии — по 28, в Татарии — 25.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 33 578 случаев, в Ульяновской области — 16 304, в Саратовской области — 16 279, в Оренбургской области — 13 532, в Самарской области — 12 447, в Пензенской области — 11 454, в Пермском крае — 10 336, в Башкирии — 9051, в Кировской области — 8984, в Чувашии — 8759, в Татарии — 7389, в Мордовии — 6681, в Удмуртии — 5932, в Марий Эл — 5007.

Полностью выздоровели 133 638 жителей округа, за последние сутки выписаны 838 человек. Скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 2101 человек, за минувшие сутки скончались 15 жителей Поволжья, накануне сообщалось также о 15 летальных случаях в округе.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о, 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 октября в России подтверждено 1 237 504 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 11 615 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 988 576 жителей России, за сутки выписаны 6252 человека. 21 663 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 188 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 227 265 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 5175 человек.

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