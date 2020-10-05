Нижний Новгород, , 16:24 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 5 октября выявили 1247 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось о 1231 случае заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 164 467 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Так, в Нижегородской области выявили 198 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 145, в Саратовской области — 135, в Удмуртии и Оренбургской области — по 117, в Самарской области — 111, в Пензенской области — 90, в Пермском крае — 87, в Кировской области — 80, в Башкирии — 46, в Мордовии — 42, в Татарии и Чувашии — по 27, в Марий Эл — 25.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 33 374 случая, в Ульяновской области — 16 155, в Саратовской области — 16 140, в Оренбургской области — 13 415, в Самарской области — 12 332, в Пензенской области — 11 357, в Пермском крае — 10 248, в Башкирии — 9007, в Кировской области — 8903, в Чувашии — 8731, в Татарии — 7364, в Мордовии — 6636, в Удмуртии — 5826, в Марий Эл — 4979.

Полностью выздоровели 132 800 жителей округа, за последние сутки выписаны 400 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 2086 человек, за минувшие сутки скончались 15 жителей Поволжья, накануне сообщалось о восьми летальных случаях в округе.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 октября в России подтверждено 1 225 889 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 10 888 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 982 324 жителя России, за сутки выписан 3181 человек. 21 475 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 117 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 222 090 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 7590 человек.