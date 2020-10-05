Санкт-Петербург, , 19:21 — REGNUM Петербург не собирается массово переводить больницы на прием исключительно пациентов с коронавирусом. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 октября заявил губернатор Александр Беглов.

Временный госпиталь на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» Gov.spb.ru

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По его словам, сейчас в городе развернуто 4,6 тыс. коек для больных COVID-19. Петербург готов экстренно развернуть аналогичное количество коек.

«Мы стараемся сохранить возможность оказания плановой помощи в полном объеме. Массово стационары на COVID не переводим. Таким образом, временный госпиталь в «Ленэкспо» приобретает особую важность», — считает Беглов.

В субботу он побывал в этом комплексе и констатирует, что к приему больных готовы корпуса №№ 7, 8 и 8а. Павильоны №№ 5 и 5а будут предназначены для больных средней тяжести. «Там есть реанимация, компьютерный томограф, система жизнеобеспечения, кислород подведен к каждой койке», — объяснил градоначальник в эфире «Радио России. Санкт-Петербург».

Для «легких» пациентов будут открыты корпуса №№ 1, 2 и 3.

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Заметим, изначально выставочный комплекс «Ленэкспо» на Васильевском острове переоборудовали для «легких» пациентов или даже просто носителей вируса, которые не могут по каким-либо причинам изолироваться дома, например, если живут в коммунальной квартире, как приезжие строители. Тогда госпиталь был рассчитан на 1 тыс. коек. Сейчас же в «Ленэкспо» готовы положить уже 2,5 тыс. человек.

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