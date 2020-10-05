Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM Власти Ленинградской области готовы ужесточить меры по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции. Это произойдет в случае продолжения нарастания числа заражения коронавирусом на протяжении десяти дней. Об этом 5 октября во время прямого эфира с жителями региона заявил губернатор Александр Дрозденко.

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"Если в течение десяти дней мы не остановим рост заболеваемости коронавирусом в Ленинградской области, придется возвращаться к ограничительным мерам», — пояснил глава региона.

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В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 82 новых носителя коронавирусной инфекции, что на четыре случая больше, чем сутками ранее. Заметный рост суточных случаев начался в середине сентября. Всего с начала пандемии в регионе инфицировано более 8,5 тысячи человек. Выздоровели 5640 человек, скончались 100 человек.

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