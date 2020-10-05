Санкт-Петербург, , 10:51 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявили 82 новых носителя коронавирусной инфекции, что на четыре случая больше, чем сутками ранее. Всего с начала пандемии в регионе было инфицировано более 8,5 тысячи человек. Об этом 5 октября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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За воскресенье, 4 октября, в Ленобласти было выписано по выздоровлении девять человек. Всего с начала пандемии от коронавирусной инфекции вылечились 5640 жителей. 100 человек скончались от COVID-19 как основной причины смерти.

По данным регионального оперативного штаба, наиболее пораженными коронавирусом районами в Ленинградской области являются Гатчинский, Всеволожский и Выборгский.

Напомним, власти Ленинградской области увеличили количество стационаров для приема пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями. Возобновили прием больных COVID-19 в Сиверской и Бокситогорской больницах. Прием таких пациентов также осуществляется в Ленинградской областной клинической больнице, Всеволожской, Кировской, Приозерской и Волховской больницах.

Таким образом, в настоящее время развернуто 1026 коек, при этом по данным за воскресенье в медицинских организациях региона находится 649 пациентов, из них 463 с внебольничной пневмонией и 186 с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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