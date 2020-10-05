Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM Во всех районах Ленинградской области для противодействия распространению коронавирусной инфекции проходят рейды с участием надзорных органов, полиции и дружинников. На сегодняшний день в регионе составлено 105 протоколов об административном правонарушении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе областной администрации.

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Чаще всего рейды проходили в местах общественного притяжения, где с жителями велись профилактические беседы, проверялось наличие у жителей региона и работников организаций средств индивидуальной защиты органов дыхания и многое другое.

Всего органами исполнительной власти Ленинградской области по итогу проведенных мероприятий было составлено 105 протоколов об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).

«Из них более 90% составлено в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей за несоблюдение установленных требований по противодействию новой коронавирусной инфекции, в том числе за отсутствие СИЗов дыхания у сотрудников организаций», — уточнил собеседник агентства.

По итогам рассмотрения протоколов судами вынесено десять постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении, 31 постановление о назначении административного наказания в виде предупреждения, два постановления о наложении административного штрафа на сумму 150 тыс. рублей.

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