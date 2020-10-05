Москва, 5 октября 2020, 11:58 — REGNUM Работу школьного учителя высоко оценивают большинство жителей России — 46% считают, что педагоги работают хорошо, 31% — удовлетворительно. Недовольны лишь 8%, приводит результаты исследования Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
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По мнению 46% опрошенных, сейчас профессия школьного учителя пользуется уважением, 45% уверены в обратном.
Опыт дистанционного школьного обучения в целом назвали успешным 43% респондентов. Не согласились с этим утверждением 36% граждан.
Опрос проведен 18−20 сентября 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.
Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время престиж профессии школьного учителя снижается, считают 50% жителей РФ. Обратного мнения придерживаются 23%.
Подробности: В России падает престиж профессии учителя — опрос