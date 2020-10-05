История вопроса

В России этот праздник отмечается 5 октября. В ряде других стран праздник привязан к первому воскресенью октября. Праздник посвящен всем просветителям мира.

В России праздник возник в 1965 году. В этот день учащиеся дарят педагогам подарки – чаще всего это цветы. Классы украшаются стенгазетами. Для учителей устраивают концерты, поют песни, читают стихи.

