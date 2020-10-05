Москва, 5 октября 2020, 10:45 — REGNUM В последнее время престиж профессии школьного учителя снижается, считают 50% жителей РФ. Обратного мнения придерживаются 23%. Не замечают изменений 17% опрошенных, приводит результаты исследования Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
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Те, кто отмечают снижение престижа профессии учителя, приводят такие причины: низкая оплата труда (15%), невоспитанные, избалованные дети (10%), общее снижение уважения к этой профессии (6%), тяжелая работа (5%).
Граждане, считающие, что престиж учителя растёт, заявили что повысились зарплаты учителей (5%), нужная профессия (3%), повысилось качество обучения (3%), выросла востребованность учителей (3%).
Опрос проведен 18−20 сентября 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.
Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин направил телеграмму с поздравлениями учителям с их профессиональным праздником.
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