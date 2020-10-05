Санкт-Петербург, 5 октября 2020, 10:09 — REGNUM Зона платной парковки в центральной части Санкт-Петербурга может быть расширена с нынешних 2799 машино-мест до 62 тыс. машино-мест, то есть примерно в 22 раза. Однако точные сроки планируемого расширения пока не определены.
«Емкость зоны платной парковки в административных границах Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов предположительно составит порядка 62 тыс. машино-мест», — сообщил агентству ТАСС председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.
По его словам, окончательные параметры будут установлены в ходе проектно-изыскательских работ и с учетом транспортной реформы. Напомним, реформа, предусматривающая приоритет для общественного транспорта и отмену «коммерческих» маршрутов намечена в Петербурге на 2021 год.
Развитие зоны платной парковки будет зависеть и от параметров бюджета на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов.
Как уточнил Андрей Левакин, зона платной парковки может охватить 503 улицы Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов. Кроме того, зоны платной парковки предусмотрены в Василеостровском районе и на Крестовском острове.
Пилотная зона платных парковок в Петербурге в настоящее время располагается на 27 улицах: Восстания, Кирочной, Короленко, Чехова, Белинского, Моховой, Пестеля, Артиллерийской, Рылеева, Радищева, Некрасова, Жуковского, Маяковского; Лиговском, Литейном проспектах; Саперном, Виленском, Озерном, Митавском, Ковенском, Солдатском, Басковом, Манежном, Гродненском переулках, переулке Ульяны Громовой; на набережной реки Фонтанки и Преображенской площади.
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