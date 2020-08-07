Санкт-Петербург, , 17:03 — REGNUM Разметка для платных парковок в Петербурге посинеет. В городе впервые наносят дорожную разметку синего цвета. Чиновники рассчитывают, что это облегчит водителям ориентацию на дороге и определение границы платных стоянок.

Новшество связано со вступлением в силу нового ГОСТ Р 52 289−2019. Разметка наносится вручную по скотчу материалом, состоящим из холодного пластика с микростеклошариками, прерывистыми линиями шириной 50 на 10 см. Работы закончат до 1 сентября 2020 года.

Напомним, пилотная зона платных парковок в Петербурге располагается на 27 улицах: Восстания, Кирочной, Короленко, Чехова, Белинского, Моховой, Пестеля, Артиллерийской, Рылеева, Радищева, Некрасова, Жуковского, Маяковского; Лиговском, Литейном проспектах; Саперном, Виленском, Озерном, Митавском, Ковенском, Солдатском, Басковом, Манежном, Гродненском переулках, переулке Ульяны Громовой; на набережной реки Фонтанки и Преображенской площади.