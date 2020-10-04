Париж, , 21:51 — REGNUM Во Франции на 82 году жизни скончался основатель бренда Kenzo Кэндзо Такада, ранее заразившийся коронавирусом. Об этом 4 октября сообщил телеканал BFM со ссылкой на представителя Такады.

По словам источника, трагедия произошла в больнице в коммуне Нёйи-сюр-Сен в пригороде Парижа.

Представитель Такады сообщил, что японский дизайнер скончался от COVID-19.

Напомним, Кэндзо Такада, который родился 27 февраля 1939 года в Японии, переехал в Париж в 1965 году. Дизайнер в 1970 году основал бренд Kenzo.

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября актёр Московского академического театра сатиры Владимир Носачев скончался на 81-м году жизни.

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