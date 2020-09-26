Москва, , 23:36 — REGNUM На 81-м году жизни скончался актёр Московского академического театра сатиры Владимир Носачев, сообщается 26 сентября на сайте театра.

«С прискорбием сообщаем о кончине замечательного актера Театра сатиры Владимира Носачева», — говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Носачев родился 14 апреля 1940 года. В 1966 году он окончил Высшее театральное училище им. Щукина и начал служить в Театре сатиры.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября скончался актёр Владимир Чуприков, работавший в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) с 1988 по 2000 год.

Читайте также: Ушел из жизни актер Владимир Чуприков