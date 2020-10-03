Скопье, , 14:19 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в пятницу, 2 октября, сообщили о том, что за последние сутки в стране в результате исследования 1694 образцов было выявлено 225 носителей коронавируса. Ещё 96 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 18 363 случая заражения, 749 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончались шесть пациентов. Лечение проходят 2450 человек, что в два раза меньше, чем в соседней Албании. 15 164 пациента уже здоровы.

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Страна по-прежнему занимает первое место среди стран Западных Балкан по смертности среди пациентов с COVID-19. За последнюю неделю в Македонии было выявлено свыше 900 случаев заражения коронавирусом, суточная смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает возрастать и грозит вернуться к отметке 10 человек и выше.

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